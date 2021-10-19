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الجيش الإسرائيلي يكشف عن سبب دوي صفارات الإنذار في الجنوب

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الجيش الإسرائيلي يكشف عن سبب دوي صفارات الإنذار في الجنوب
Reuters RONEN ZVULUN
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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كشف الجيش الإسرائيلي عن سبب دوي صفارات الإنذار أمس الاثنين في جنوب البلاد، مؤكدا أن أنظمة الإنذار لم تتعرض لأي خلل في جهوزيتها العسكرية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "متابعة للإنذارات الكاذبة التي تم تفعيلها في وقت سابق اليوم في جنوب البلاد، فبعد التحقيق في الحادث اتضح أن الحادث ناتج عن خطأ بشري".

وأضاف: "أنظمة الإنذار لم تتعرض لأي خلل في جهوزيتها العسكرية".

المصدر: RT

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