الجيش الإسرائيلي يكشف عن سبب دوي صفارات الإنذار في الجنوب
كشف الجيش الإسرائيلي عن سبب دوي صفارات الإنذار أمس الاثنين في جنوب البلاد، مؤكدا أن أنظمة الإنذار لم تتعرض لأي خلل في جهوزيتها العسكرية.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "متابعة للإنذارات الكاذبة التي تم تفعيلها في وقت سابق اليوم في جنوب البلاد، فبعد التحقيق في الحادث اتضح أن الحادث ناتج عن خطأ بشري".
وأضاف: "أنظمة الإنذار لم تتعرض لأي خلل في جهوزيتها العسكرية".
متابعة للانذارات الكاذبة التي تم تفعيلها في وقت سابق اليوم في جنوب البلاد فبعد التحقيق في الحادث اتضح ان الحادث ناتج عن خطأ بشري.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2021
أنظمة الإنذار لم تتعرض لاي خلل في جهوزيتها العسكرية https://t.co/LzWH63hRow
المصدر: RT
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