رئيسي مفتتحا الدورة الـ35 لمؤتمر "الوحدة الإسلامية": نمد يد الصداقة لكافة البلدان الإسلامية

افتتح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر "الوحدة الإسلامية" في العاصمة طهران.

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وخلال الافتتاح، قال إبراهيم رئيسي: "الاستكبار العالمي دعم الحكومات الضعيفة في الدول الإسلامية لتنفيذ مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني".

وأضاف رئيسي: "نمد يد الصداقة لكافة البلدان الإسلامية ولمن لديهم اهتمام بأمور المسلمين"، مؤكدا: " نحن نبحث عن الاستقرار، والعدو يبحث عن عدم الاستقرار، ونرى أن الوحدة هي الحل".

وأكمل: "قوى الاستكبار تهدف لبث الفرقة بين الأمة من خلال صناعة الجماعات التكفيرية وتسليحها"، لافتا إلى أن "ما يفعله تنظيم داعش من قتل الأطفال وسفك الدماء يتناقض مع الإسلام، وداعش لديها جذور أمريكية وصهيونية".

وشدد الرئيس الإيراني على أن "القضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية الأولى للأمة"، مؤكدا أن "التحرر من الأنظمة السلطوية هو هدف مشترك للأمة الإسلامية".

المصدر: RT





