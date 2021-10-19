افتتاح تمرين "حماة الصداقة 2021" الروسي - المصري لقوات المظليين
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شهدت قاعدة الإنزال الجوي المصرية حفل افتتاح التمرين الروسي - المصري المشترك الخامس "حماة الصداقة 2021" لقوات المظليين.
ووصل في وقت سابق أكثر من 100 جندي من قوات الإنزال الجوي الروسية إلى القاعدة العسكرية لقوات المظليين المصرية، حيث سيبدأون عمليا من يوم غد التمرين المشترك.
وسيصل إجمالي عدد القوات الروسية والمصرية التي ستشارك في التمرين إلى نحو 500 عسكري، بالإضافة إلى طائرات ومرحيات نقل عسكرية.
المصدر: زفيزدا
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