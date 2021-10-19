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رجل من شيكاغو متهم بتقديم الدعم لتنظيم "داعش" يقر بذنبه

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رجل من شيكاغو متهم بتقديم الدعم لتنظيم
Globallookpress
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجلا متهما بتقديم دعم لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، من المقيمين في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي الأمريكية، أقر بذنبه.

وأشار بيان لوزارة العدل إلى أن المدعو ديلشود حسانوف البالغ 36 عاما من العمر، ساعد في انضمام عدد من سكان نيويورك إلى صفوف تنظيم "داعش" في 2014 – 2015.

وكان المتهم، الذي عمل ضمن شبكة من أعوانه، يقوم بجمع الموارد لتنظيم سفر عدد من الأشخاص إلى سوريا، حيث كان من المقرر أن ينضموا إلى التنظيم الإرهابي.

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وفي وقت سابق تم اعتقال عدد من أعوان حسانوف، حيث صدر حكمان بالسجن 15 عاما بحق اثنين منهم والسجن 12.5 عام بحق ثالث، ولا يزال 3 آخرون بانتظار صدور الأحكام.

وقد يواجه حسانوف عقوبة سجن تصل إلى 11 عاما، وبعد انقضاء فترة سجنه سيتم ترحيله من الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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