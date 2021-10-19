إيران: السبب الرئيس لمشاكل المنطقة ينبع من وجهات نظر خاطئة مثل شراء الأمن من الخارج

أشارت إيران إلى أن المنطقة شهدت عدة حروب ووجود عسكري كبير وتطرف وإرهاب واستعراض للقوة، معتبرة أن "شراء الأمن من الخارج هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشاكل".

وأوضح حيدر علي البلوجي، مستشار الممثلية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة، في اجتماع خاص للجنة الأولى للجمعية العامة للمنظمة أن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج مهمان للأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن بلاده قدمت خططا مختلفة استجابة لاحتياجات المنطقة.

وأضاف: "رغم ذلك فإن منطقتنا شهدت عدة حروب ووجودا عسكريا كبيرا وتطرفا وإرهابا واستعراضا للقوة".

وتابع أن "السبب الرئيسي لهذه المشاكل ينبع من وجهات نظر خاطئة مثل شراء الأمن من الخارج، وتوفير الأمن على حساب انعدام أمن الجيران، ومحاولة الهيمنة الإقليمية".

وقال: "هذه التوجهات قادت في نهاية المطاف إلى الاغتيال الجبان للجنرال الشهيد قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني)، بطل الكفاح ضد داعش (الإرهابي)".

من جهة أخرى، شدد على أن "الإنترنت باعتباره تراثا مشتركا للبشرية يجب أن يظل مجرد ساحة سلمية، وأن استخدامه غير المسؤول سيؤدي بالتأكيد إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار".

وفي إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لعسكرة الساحة الإلكترونية والهجمات الإلكترونية الأمريكية والإسرائيلية، دعا إلى "محاسبة" الطرفين على أفعالهما.

واعتبر أنه "في مثل هذه الظروف، يمكن أن يكون إنشاء مجموعة عمل جديدة معنية بالأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتشاور جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عملا مؤثرا في تعزيز الأمن الدولي".

المصدر: "فارس"