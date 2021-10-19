الولايات المتحدة: مستعدون للعمل مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي في المنطقة

أكد الممثل الأمريكي الخاص لشؤون منع الأسلحة النووية، جيفري أبيرهاردت، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال أبيرهاردت، خلال جلسة للجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية من أجل تحقيق هدفنا المتمثل في النزع الكامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن مقترح الولايات المتحدة "لا يزال على الطاولة دون أي شروط مسبقة".

وتابع: "سياستنا تمثل نهجا عمليا محسوبا وعمليا منفتحا... على الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بهدف تحقيق تقدم ملموس من شأنه تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائنا وقواتنا المتمركزة على الأرض".

وشدد على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية لا يزال غير قابل للقهر.

المصدر: وكالات