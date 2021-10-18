الخارجية الإثيوبية: متمردو تيغراي قتلوا أكثر من 30 مدنيا شمال البلاد

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قتلوا أكثر من 30 مدنيا في منطقتي أمهرة وعفر بشمال البلاد في الأيام الأخيرة.

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وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية الحكومية أن المسلحين "هاجموا مؤخرا وقصفوا بشكل عشوائي قريتي شيفرا وفوتشالي المسالمتين وقتلوا أكثر من 30 مدنيا في فوتشالي وحدها".

واندلعت الحرب في تيغراي في نوفمبر الماضي بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب السياسي الذي يسيطر على المنطقة، ما تسبب في مقتل الألوف وأجبر أكثر من مليوني نسمة على النزوح.

واضطرت قوات تيغراي للتراجع في البداية لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في يوليو وتقدمت لمنطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف الآخرين.

ويخشى دبلوماسيون من أن يفاقم تجدد القتال حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا، التي يقدر عدد سكانها بنحو 109 ملايين نسمة، وينتشر الجوع في تيغراي والمناطق المحيطة.

المصدر: وكالات