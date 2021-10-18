واشنطن: مادورو يضع مصير رجل الأعمال أليكس صعب فوق مستقبل البلاد

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحوار مع المعارضة، وذلك بعد أن مثل رجل الأعمال المقرب من السلطات الفنزويلية أليكس صعب أمام محكمة أمريكية.

وفي إيجاز صحفي، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، مادورو قائلا إنه "يضع مكانة فرد واحد فوق رفاهية وسبل عيش ملايين الفنزويليين الذين أوضحوا تطلعاتهم للديمقراطية والمزيد من الحرية والازدهار".

وأضاف: "مادورو يضع مصير رجل الأعمال المتهم بغسيل الأموال فوق مستقبل البلاد.. يجب على مادورو إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ويجب أن يسمح للشعب الفنزويلي، شعبه، بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقليمية ومحلية حرة ونزيهة".

وأكد برايس أن التهم الموجهة إلى صعب قديمة و"ليس لها علاقة" بالمفاوضات السياسية التي تؤيدها واشنطن.

يذكر أن صعب وشريكه ألفارو بوليدو، متهمان من قبل الولايات المتحدة بإدارة شبكة تستغل المساعدات الغذائية الموجهة إلى فنزويلا، ويزعم أنهما نقلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات يسيطران عليها في الولايات المتحدة ودول أخرى. ويواجه الرجلان عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.

هذا ومثل صعب، اليوم الاثنين، أمام جلسة محكمة محلية في مدينة ميامي الأمريكية، عقدت عبر تقنية الفيديو، حيث قال القاضي جون ج.أوسوليفان إنه متهم بثماني تهم تتعلق بغسل الأموال.

وستعقد جلسة المحاكمة المقبلة في 1 نوفمبر.

المصدر:وكالات