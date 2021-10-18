إسرائيل تقر ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار لاستهداف قدرات إيران النووية

وافقت الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية بقيمة خمس مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة، أن "الأموال ستوجه نحو الطائرات وجمع المعلومات الاستخبارية، ربما باستخدام الأقمار الصناعية، من بين خيارات أخرى".

يذكر أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الست معتبرة أنه سيمكن طهران من حيازة السلاح النووي وتهديد وجودها.

وقد أبرم اتفاق عام 2015 في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). وهو ينص على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"