إسرائيل تدرس السماح للحاصلين على لقاح "سبوتنيك V"بتخطي الحجر الصحي

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" بأن السلطات تدرس السماح للمسافرين الحاصلين على لقاح "سبوتنيك V"، بالدخول إلى إسرائيل دون الخضوع للحجر الصحي.

وقالت إنه من المحتمل ألا يطلب من الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، لدخول الحجر الصحي إذا خضعوا لاختبار الأجسام المضادة.

يذكر أنه بموجب نظام الممر الأخضر Green Pass، يسمح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالدخول إلى مناطق وأنشطة معينة في إسرائيل.

في وقت سابق من أكتوبر، غيرت الحكومة القواعد، وطلبت الحصول على جرعة ثالثة معززة للحفاظ على أهلية الـGreen Pass.

هذا وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 1209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ معدل الإيجابية الحالي 1.45٪. وتلقى حوالي 3848423 شخصا في إسرائيل جرعة ثالثة من اللقاح.

المصدر: i24news