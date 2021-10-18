رئيس مجلس الشيوخ التشيكي: الرئيس عاجز عن أداء مهامه

أعلن رئيس مجلس الشيوخ التشيكي أن رئيس البلاد ميلوس زيمان، عاجز عن أداء مهامه بسبب وضعه الصحي، ويتعين على البرلمان الاستعداد للتصويت على نقل سلطاته وفق الدستور.

وقال ميلوس فيسترسيل مستشهدا برد المستشفى الخطي على طلب مجلس الشيوخ: "يؤكد المستشفى العسكري الجامعي أن الرئيس ميلوس زيمان عاجز عن أداء مهامه بسبب حالته الصحية".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: "نظرا لطبيعة مرضه فإن التكهن بشأن حالته الصحية على المدى الطويل غير مؤكد"، مشيرا إلى أن "احتمال استئناف مهامه في الأسابيع المقبلة مستبعد".

وقال فيسترسيل إن الوقت قد حان "لمناقشة متى وكيف سيتم تفعيل المادة 66 من الدستور"، والتي تسمح للبرلمان بإعلان أن الرئيس "غير قادر على أداء مهامه" ونقل صلاحياته إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس مجلس النواب في البرلمان الجديد، الذي سيعين رئيس الحكومة المقبل.

ونقل زيمان (77 عاما) إلى المستشفى في 10 أكتوبر غداة الانتخابات التشريعية. والرئيس مكلف دستوريا تعيين رئيس الحكومة الجديد، ويعرقل غيابه نتيجة هذه الانتخابات التي شهدت هزيمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته الملياردير الشعبوي أندريه بابيس، بفارق ضئيل أمام ائتلافين جمعا خمسة أحزاب ليبرالية ووسطية ويمينية.

المصدر: "أ ف ب"