وزير إسرائيلي يكشف عن دول عربية وإسلامية جديدة قد تنضم لـ"اتفاقات أبراهام"

كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، أن دولا عربية وإسلامية جديدة قد تنضم لاتفاقات أبراهام مع إسرائيل، وهي قطر وتونس وعمان، بالإضافة إلى ماليزيا.

وقال فريج في مقابلة مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي: "كل دولة عربية في الشرق الأوسط، حتى الدول المعادية، لدينا علاقات مباشرة وغير مباشرة معها"، مضيفا: "أرى في الأفق البعيد أن كل دول الشرق الأوسط ستكون داخل اتحاد".

كما كشف فريج عن "حراك إيجابي" لرأب الصدع بين الإمارات والسلطة الفلسطينية بعد التوتر الذي شاب علاقة الطرفين عقب الاتفاقات، مشيرا إلى أنه "كان لي حديث مع القيادة الفلسطينية وكان لي حديث مع إماراتيين، أنا أرى الغيرة بين الطرفين والرغبة عند الإماراتيين ليكونوا عاملا إيجابيا وهم عامل إيجابي.. يعني الأيام والأسابيع القادمة سترينا حراكا إيجابيا بمسار العلاقات الإماراتية الفلسطينية".

وأضاف: "سيكون هناك حراك بالإيجاب في محاولة صدع الجرح الذي كانت هناك محاولة لزرعه بين الإمارات والسلطة الفلسطينية والفلسطينيين، ممكن الشهر القادم، ممكن قبل نهاية السنة الحراك هو بالإيجاب هناك حراك ملموس ومشاهد الأمور ستتضح بالأسابيع القريبة".

ووصف فريج اتفاقيات أبراهام بأنها "حدث تاريخي ونقطة تحول في المنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن الاتفاقات "أدت إلى حركة وحيوية على المستويات التجارية والاستراتيجية والسياسية، بعد فترة من الركود".

المصدر: "إرم نيوز" + i24news