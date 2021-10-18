رئيسي يدعو الوزارات إلى التخفيف من وطأة العقوبات عبر تدابير اقتصادية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه أمر الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعاون مع نائبه الأول للتخفيف من وطأة العقوبات المفروضة على طهران وتحسين إدارة الأسواق.

ودعا رئيسي كلا من البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد إلى توجيه السيولة نحو قطاعات الإنتاج وإنهاء "التلاعب المكشوف" بالعملات الأجنبية.

وجاء ذلك في اجتماع الهيئة التنسيقية الاقتصادية الحكومية، حيث كلف رئيسي البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية بإدارة أرصدة البنوك، خاصة البنوك الخاصة، وتوجيه السيولة نحو الإنتاج.

كما ندد الرئيس الإيراني بدور السماسرة في خلخلة أسعار الصرف عبر الفضاء الافتراضي، موعزا للبنك المركزي بالحد من "التلاعب المصطنع" بأسعار السلع والعملة.

المصدر: RT + "مهر"