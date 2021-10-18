طهران تدعو "التعاون الإسلامي" إلى دور "أكثر فاعلية" في أفغانستان

أعلنت طهران أنها تدعم دورا أكثر فاعلية لمنظمة التعاون الإسلامي وخاصة لأمينها العام، في أفغانستان، وطالبتها بالتنديد بجرائم "داعش" هناك.

وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن من أهم مشاكل المنطقة، الجماعات المتطرفة وأشار إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، وأضاف أن إيران "تدعم دورا أكثر فاعلية لمنظمة التعاون الإسلامي وخاصة للأمين العام لها في أفغانستان".

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وفي الاتصال الذي بحث فيه الطرفان آخر مستجدات العلاقات الثنائية والوضع الراهن في أفغانستان، أشار عبد اللهيان إلى جرائم "داعش" وخاصة الهجومين الأخيرين على المصلين في مسجدين في ولايتي قندوز وقندهار، ودعا العثيمين والمنظمة إلى التنديد بتلك الجرائم.

ونقلت "وكالة إيران برس الدولية" أن العثيمين قدم تقريرا موجزا حول إجراءات المنظمة لمعالجة التطورات الأخيرة في أفغانستان، وأكد على ضرورة شمولية الحكومة الجديدة في أفغانستان واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والتضامن مع الشعب الأفغاني.

وندد العثيمين بشدة بالهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي لا تميز بين الطوائف الإسلامية، وأنه لا يجوز استهداف المسلمين والمصلين من أي دين من قبل الإرهابيين.

المصدر: "وكالة إيران برس الدولية للأنباء"