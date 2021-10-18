بالفيديو.. شرطة أستراليا "تفحص أكواب القهوة" للتأكد من عدم انتهاك إلزامية ارتداء الأقنعة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjap
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام أفراد شرطة مدينة ملبورن الأسترالية بـ"فحص أكواب القهوة" التي يحملها المواطنون للتأكد من عدم خرقهم تدابير الحد من الجائحة.
وقالت صحيفة "تلغراف" إن المقطع يظهر كيف أن رجل أمن يفحص أكواب القهوة لأشخاص يتجولون داخل حديقة للتأكد من أنهم "كانوا يشربون فعلا القهوة"، ولا يستخدمون أكوابا فارغة كذريعة لعدم ارتداء الأقنعة الواقية من انتشار عدوى كورونا.
Meanwhile in Melbourne. pic.twitter.com/zT2KurZ56h— Avi Yemini 🇦🇺🇮🇱 (@OzraeliAvi) October 16, 2021
وانتقد مغردون تصرف رجال الأمن، قائلين إنهم يحاولون "تحويل مواطنين أبرياء إلى مجرمين مذنبين رغما عنهم".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.