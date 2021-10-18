بالفيديو.. شرطة أستراليا "تفحص أكواب القهوة" للتأكد من عدم انتهاك إلزامية ارتداء الأقنعة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام أفراد شرطة مدينة ملبورن الأسترالية بـ"فحص أكواب القهوة" التي يحملها المواطنون للتأكد من عدم خرقهم تدابير الحد من الجائحة.

وقالت صحيفة "تلغراف" إن المقطع يظهر كيف أن رجل أمن يفحص أكواب القهوة لأشخاص يتجولون داخل حديقة للتأكد من أنهم "كانوا يشربون فعلا القهوة"، ولا يستخدمون أكوابا فارغة كذريعة لعدم ارتداء الأقنعة الواقية من انتشار عدوى كورونا.

وانتقد مغردون تصرف رجال الأمن، قائلين إنهم يحاولون "تحويل مواطنين أبرياء إلى مجرمين مذنبين رغما عنهم".

المصدر: RT