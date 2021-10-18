قالوا إن القرم "إقليم أوكراني" لكنهم قلبوا علم أوكرانيا!

جددت بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا موقف واشنطن القائل إن شبه جزيرة القرم الروسية تعد "جزءا من أوكرانيا" لكنهم قلبوا بالخطأ علم أوكرانيا الأصفر الأزرق.

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وفي بيان مقتضب نشر على صفحة الفريق الأمريكي في "تويتر" السبت الماضي، اتهم الدبلوماسيون روسيا بعرقلة عمل المراقبين المستقلين في أوكرانيا. وجاء في البيان: "لا نطالب بتوسيع صلاحيات بعثة المراقبين المشتركة، وندعو روسيا لأن تسمح للبعثة بممارسة ولايتها. ويسمح تفويضها للبعثة بتسيير دوريات في كامل أراضي أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. لأن القرم هي أوكرانيا".

وأرفقت البعثة الأمريكية بيانها بصورة لشبه جزيرة القرم وهي ملونة بلوني العلم الأوكراني، لكن بصورة عكسيا: الأصفر فوق والأزرق تحت، عوضا عن الترتيب الحقيقي للوني العلم.

وأصبحت شبه جزيرة القرم إقليما من أقاليم روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم في المنطقة في مارس 2014، فيما لا تزال أوكرانيا والدول المؤيدة لها تتمسك باعتبار القرم جزءا من أوكرانيا "محتلا" من قبل روسيا.

المصدر: RT