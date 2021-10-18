إيران: طهران تدعم الأمن والاستقرار في العراق والتدخلات الخارجية لا تجلب الأمن

قال وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، إن طهران تدعم الأمن و الاستقرار في العراق و حريصة على استقلال و وحدة أراضي هذا البلد.

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وأضاف رحيمي في تصريح خلال لقاء مع نظيره العراقي عبد الستار محمد، اليوم الاثنين في طهران: "تعتقد إيران أن التدخلات الخارجية لا تجلب الأمن بل تخل به، وطهران تعتقد أن على دول المنطقة السعي لتوفير الأمن الإقليمي".

وتابع وزير العدل الإيراني: "نطالب بمتابعة ملف اغتيال اللواء سليماني في العراق بصورة جادة، الأمريكيون ارتكبوا هذه الجريمة خلافا لجميع القوانين والأعراف الدولية".

ووصل وزير العدل العراقي عبد الستار محمد، والوفد المرافق له إلى طهران صباح اليوم الاثنين، بدعوة من نظيره الإيراني أمين حسين رحيمي.

المصدر: RT