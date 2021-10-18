الحرس الثوري: إيران تمثل القوة الصاروخية الأولى في المنطقة

اعتبر قائد القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن بلاده تمثل "القوة الصاروخية الأولى" في المنطقة.

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وقال حاجي زاده، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين: "إيران هي القوة الأولى في المنطقة من حيث القدرات الصاروخية والمسيرات.. ونعتبر من القوى الكبرى عالميا في هذا المجال".

وأضاف القائد العسكري البارز: "هذا الكم من القوة وامتلاك هذه القدرات لدى دولة تتعرض للعقوبات في جميع المجالات تلفت نظر الآخرين".

وسبق أن كشف قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسیري، عن وجود مدن صاروخية ممتدة بطول يتجاوز 70 كيلومترا تحت الأرض على سواحل الخليج وبحر عمان.

المصدر: وكالات إيرانية