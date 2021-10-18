إثيوبيا.. مقتل 3 أشخاص في ضربات جوية على تيغراي

قال مصدر طبي لوكالة "فرانس براس" إن 3 أشخاص قتلوا نتيجة ضربات جوية على مدينة مقلي، عاصمة إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.

وفي وقت سابق، قال تلفزيون تيغراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن القوات الحكومية الإثيوبية شنت غارات جوية على مقلي مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين.

وقال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الغارات نفذها سلاح الجو الإثيوبي وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

من جهتها، نفت الحكومة الإثيوبية قيامها بشن ضربات جوية على مدينة مقلي عاصمة الإقليم، معتبرة أن الأنباء عن ضربات جوية على مقلي "محض أكاذيب".

المصدر: "أ ف ب" + RT