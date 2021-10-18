بوغدانوف والسفير الإسرائيلي لدى موسكو يؤكدان تصميم روسيا وإسرائيل على تطوير تعاونهما

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الإسرائيلي لدى موسكو، ألكسندر بن تسفي، تصميم بلديهما على تطوير التعاون الثنائي.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف والسفير الإسرائيلي بحثا أثناء لقائهما اليوم الاثنين "القضايا المتعلقة بالأجندة الثنائية، في ضوء مصادفة هذا اليوم للذكرى الـ 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل"

وتابع البيان أن الطرفين أكدا "التصميم المشترك على المضي قدما في تطوير التنسيق البيني الديناميكي متعدد الأوجه، بما في ذلك مواصلة الحوار السياسي النشط وتوسيع العلاقات ذات المنفعة المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".

وبحسب البيان فقد أعار الطرفان "اهتماما خاصا للجوانب العملية من الوجود الروسي في الأرض المقدسة".

المصدر: "نوفوستي"