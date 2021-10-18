سيئول قلقة من خطط طوكيو تصريف المياه المشعة من فوكوشيما في البحر

أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها إزاء خطط الحكومة اليابانية لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة التي ضربها زلزال وتسونامي قويان عام 2011 في المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية اليوم الاثنين عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية إشارته إلى أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا خلال زيارة إلى المحطة أمس، اتخذ دون إجراء مشاورات كافية مع الدول المجاورة.

وتابع: "لقد أعربنا عن مخاوفنا الملموسة ومعارضتنا لخطة اليابان والتي يمكن أن تؤثر على صحة شعبنا وأمنه بالإضافة إلى البيئة في المحيطات".

وأشار المسؤول إلى أن سيئول تواصل التعبير عن مخاوفها بهذا الصدد لطوكيو والعمل مع المجتمع الدولي، منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغية مراقبة عملية التخلص من مياه فوكوشيما عن كثب.

ولفت المسؤول إلى أن الوكالة الدولية تعهدت بالتنسيق مع كوريا الجنوبية ودول أخرى بغية ضمان سلامة التخلص من المياه المشعة في فوكوشيما وتقييم تأثيره البيئي على المحيط.

وصرح كيشيدا أمس بأنه لا يمكن تأجيل التخلص من مياه الصرف الصحي المخزنة في المحطة، مبديا تمسكه بخطة سلفه لبدء تصريف المياه في البحر اعتبارا من عام 2023.

المصدر: "يونهاب"