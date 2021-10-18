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بولتون: الأوروبيون سيندمون على تعجلهم مع "طالبان"

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بولتون: الأوروبيون سيندمون على تعجلهم مع
Reuters
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رأى جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأوروبيين تسرعوا في التعامل مع حركة "طالبان"، معربا عن اعتقاده أنهم سيندمون على ذلك.

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وبهذا الشأن، قال بولتون في مقابلة مع قناة RT الناطقة بالإنجليزية: "أعتقد بوجود سؤال كبير عما إذا كانت هناك قيادات معتدلة جديدة في طالبان أم أنه الطاقم القديم الذي حكم أفغانستان  في التسعينيات".

ولفت المستشار الرئاسي الأمريكي السابق إلى "أنه من السابق لأوانه  الخرةج باستنتاجات نهائية، لكن البيانات حتى الآن لا تشجع ولا تدل على أن قوى معتدلة قد سيطرت على طالبان، ولذلك لا يتسرع بايدن في فك تجميد الاصول الافغانية والمساعدات الإنسانية حتى نتأكد"، مضيفا في هذا السياق قوله في المقابل إن "الاوروبيين تسرعوا أكثر وأعتقد أنهم سيندمون على ذلك".
المصدر: RT

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