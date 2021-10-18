بينيت يهنئ بوتين بمرور 30 عاما على إعادة العلاقات بين إسرائيل وروسيا

هنأ رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالذكرى الـ 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وتل أبيب.

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وكتب بينيت على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في "تويتر" اليوم الاثنين: "أهنئ الرئيس الروسي بمناسبة احتفالنا بالذكرى الـ 30 لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".

وتابع: "على مر السنين، عززنا علاقاتنا التاريخية وأقمنا علاقة ثنائية وثيقة تفيد شعوبنا وتساعد على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

Congratulations @KremlinRussia_E as we mark 30 years of diplomatic ties between our two countries.



Over the years, we have strengthened our historical ties & forged a close bilateral relationship that benefits our peoples and helps promote regional security & stability.🇮🇱🤝🇷🇺 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 18, 2021

وفي 18 أكتوبر 1991، جرت إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الاتحاد السوفيتي آنذاك وإسرائيل، بعد انقطاعها في يونيو 1967، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية السوفيتي، بوريس بانكوف، إلى إسرائيل. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991 حافظت روسيا كوريثته وفقا للقانون الدولي على العلاقات مع الدولة اليهودية.

المصدر: "نوفوستي"