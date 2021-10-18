مستشار سابق للأمن القومي الأمريكي: الصين تحفر أنفاقا للصواريخ الاستراتيجية بالمئات

في معرض حديثه عن الحد من الأسلحة الاستراتيجية، ذكر جون بولتون مستشار ترامب السابق للأمن القومي أن الصين تبني أنفاقا للصواريخ الاستراتيجية بالمئات.

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وأشار بولتون إلى أن هذه الأنفاق يمكن أن توضع بها صواريخ تحمل رؤوسا نووية، مشيرا أيضا إلى أن إمكانيات بكين النووية تتوسع بسرعة.

أدلى المستشار الرئاسي الأمريكي الأسبق لشؤون الأمن القومي بهذا التصريح ردا على سؤال في مقابلة مع قناة RT دار حول سبب معارضته للاتفاقيات الحد من الأسلحة الاستراتيجية وقوله في وقت سابق إن الصين ستصبح اقوى اقتصاد في القرن القادم.

وقال بولتون بهذا الشأن: "يمكن أن نتحدث عن مستقبل الصين الاقتصادي لاحقا. أعتقد أن بها مشاكل كصيرة لا يعرف عنها الناس. ما قلته أنني أعتقد أن علينا الإقرار بأننا لم تعد في عالم ثنائي القطب نوويا، روسيا والولايات المتحدة، كما كان الأمر عليه في الحرب الباردة مع قوات نووية صغرى لفرنسا وبريطانيا والصين. الآن إذا أردت الحد من الأسلحة النووية فإجراء المحادثات الثنائية لم تعد له فائدة. الصين نبني أنفاقا للصواريخ الاستراتيجية بالمئات، يمكن أن توضع بها صواريخ تحمل رؤوسا نووية وتتوسع إمكانياتها النووية بسرعة. وكنت أقول دائما قبل أن أتولى المنصب وخلاله وبعد أن تركته إن أي محادثات حول الأسلحة الاستراتيجية والنووية يجب أن تضم الصين ولا داعي لأن نتظاهر بأننا تعيش في عالم الحرب الباردة ثنائية القطب".

المصدر: RT