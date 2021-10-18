بكين تكشف طبيعة ما أطلقته مؤخرا إلى الفضاء
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين لم تختبر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، بل نوعا جديدا من المركبات الفضائية.
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن الصين فاجأت الولايات المتحدة وأجرت تجربة سرية على صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.
وادعت الصحيفة الأمريكية بأن هذا الصاروخ الصيني حلق حول الأرض على مدار أرضي منخفض قبل أن ينطلق إلى هدفه، مشيرة أيضا إلى أن الصاروخ لم يصب الهدف وطار على بعد 32 كلم منه.
المصدر: RT + فرانس برس
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