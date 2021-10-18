الشرطة تحقق مع زوج رياضية مشهورة بتهمة قتلها

ذكرت قناة "كي تي إن" الإخبارية أن محكمة كينية سمحت اليوم الاثنين للشرطة باحتجاز زوج عداءة المسافات الطويلة، أغنيس تيروب، لمدة 20 يوما بسبب اتهامه بجريمة قتلها.

واستدعي إبراهيم روتيش، زوج تيروب، للحضور أمام المحكمة في بلدة إيتن للاشتباه بارتكابه جريمة قتل زوجته في ريفت فالي، بالقرب من منزلهما المشترك.

وقالت الشرطة للمحكمة إنها ستستغل الوقت لاستكمال التحقيقات وإجراء تقييم عقلي للمشتبه به.

المصدر: رويترز