وزارة الآثار الإسرائيلية: غواص يكتشف سيفا صليبيا عمره 900 عام قبالة ساحل الكرمل (صور)

قالت وزارة الآثار الإسرائيلية اليوم الاثنين إن غواصا اكتشف سيفا صليبيا عمره 900 عام قبالة ساحل الكرمل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الغواص شلومي كاتزين، سلم السيف لسلطة الآثار وحصل على شهادة تقدير للمواطنة الصالحة. ويشير اكتشاف السيف إلى أن المرسى الطبيعي الذي تم العثور عليه كان مستخدما أيضا من قبل السفن في الفترة الصليبية.

وأوضحت أن كاتزين، وهو أحد سكان عتليت، كان يمارس رياضة الغطس يوم السبت الماضي قبالة ساحل الكرمل، عندما اندهش لاكتشاف القطع الأثرية القديمة في قاع البحر، التي اكتشفتها على ما يبدو الأمواج والتيارات السفلية التي حولت الرمال.

ورأى مراسي حجرية قديمة، ومراسي مصنوعة من المعدن، وشظايا من الفخار، وسيفا مبهرا بشفرة طولها متر واحد ومقبض طوله 30 سم.

وخوفا من أن يتم سرقة الاكتشاف أو دفنه تحت التحول اللاحق للرمل، أخذ كاتزين السيف إلى الشاطئ. واتصل بمفتش وحدة منع السرقة في منطقة الشمال التابعة لسلطة الآثار الإسرائيلية، وأبلغ سلطة الآثار الإسرائيلية عن الاكتشاف.

المصدر: RT