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سلاح البحرية الإسرائيلي يبدأ تمرينا مفاجئا يتضمن تحركات نشطة وأصوات انفجارات

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سلاح البحرية الإسرائيلي يبدأ تمرينا مفاجئا يتضمن تحركات نشطة وأصوات انفجارات
Reuters AMIR COHEN
سفن حربية إسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن البدء في تمرين مفاجئ بسلاح البحرية، موضحا أن الموانئ والشواطئ والمجال البحري ستشهد تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات.

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وعلي حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات".

وأضاف: "لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية ويهدف لرفع جاهزية القوات".

المصدر: RT

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