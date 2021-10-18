سلاح البحرية الإسرائيلي يبدأ تمرينا مفاجئا يتضمن تحركات نشطة وأصوات انفجارات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن البدء في تمرين مفاجئ بسلاح البحرية، موضحا أن الموانئ والشواطئ والمجال البحري ستشهد تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات.

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وعلي حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات".

وأضاف: "لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية ويهدف لرفع جاهزية القوات".

بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات. لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية ويهدف لرفع جاهزية القوات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2021

المصدر: RT