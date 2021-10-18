بولتون يتحدث عن الفروق بين تنظيمات "القاعدة" و"داعش" و"داعش خراسان" في أفغانستان

ذكر جون بولتون المستشار الأمني السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الجماعات الإرهابية "ليس لديها بطاقات هوية يبرزونها ليبينوا إن كانوا من القاعدة أم داعش أم داعش خراسان".

إقرأ المزيد

وأعرب بولتون في مقابلة مع قناة RT الناطقة بالإنجليزية عن اعتقاده أن "الخطر الرئيس الآن في إعادة تجمع الإرهابيين في أفغانستان يأتي من القاعدة".

وذكر أن تنظيم "القاعدة" لم يرحل عن أفغانستان في أي يوم، وأنه "بقي ضمن طالبان أثناء نفيهم إلى الحدود مع باكستان في السنوات العشرين الماضية. وأعتقد أنه سيستغل عودة طالبان إلى الحكم لإعادة ملاذات آمنة له في أفغانستان".

أما تنظيم "داعش" الإرهابي فرأى مستشار ترامب السابق لشرون الأمن القومي أنه "ظاهرة جديدة. وفي العراق وسوريا كانوا جزءا من القاعدة. أما داعش خرسان، الذي يزعم أنه يسيطر على أراضي أفغانستان فهو عبارة عن ظاهرة جديدة لتلك المأساة في الهجوم على المسجدين الشيعيين الذي اعترف بمسؤوليته عنه. وهي جماعة إرهابية سنية متطرفة".

وعن العلاقة بين طالبان وداعش قال بولتون: "قد يكون هناك تنافس بين داعش وطالبان ولكن قد يحدث تحالف بينهما في الغد. البيئة في أفغانستان تتغير فمنذ شهرين كانت طالبان منفية على الحدود أما الآن فهم في وسط كابل. أتوقع أننا سنشهد تطورات جديدة ولكن يصعب التكهن. توجد إمكانية لتجمع الإرهابيين من كل العالم حول حكومة مضيافة لهم في أفغانستان. يجب أن نتوقع ذلك".

المصدر: RT