طهران: سوف نشارك باجتماع موسكو بشأن أفغانستان ويهمنا أمر جميع الطوائف في هذا البلد ولا سيما الشيعة

أكدت طهران، اليوم الاثنين، أن إيران سوف تشارك في اجتماع موسكو بشأن أفغانستان، بحضور المبعوث الخاص للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن طهران سوف تستضيف الأسبوع المقبل اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني"، مؤكدا أن هذا الاجتماع سوف ينعقد في طهران بحضور روسيا.

وقال خطيب زادة: "نحن على اتصال مع جميع الأطراف في أفغانستان، ولا سيما بحركة طالبان"، مشددا على أنه "يتعين على المجتمع الدولي مساعدة أفغانستان وتجنيبها الانزلاق في دوامة العنف، ونحن بدورنا نعمل على ذلك، ويهمنا أمر جميع الطوائف في هذا البلد، ولا سيما الشيعة".

المصدر: RT





