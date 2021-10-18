البنتاغون يعلن أن "أبواب الناتو مفتوحة" أمام جورجيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن، سيؤكد خلال زيارته لكييف وتبيليسي على أن "أبواب الناتو مفتوحة" أمام أوكرانيا وجورجيا.

Wheels down in Georgia. The United States is committed to helping Georgia build its defense capacity and advance its Euro-Atlantic integration, and I’m looking forward to my meetings here. pic.twitter.com/TJy25tfn90 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 18, 2021

هذا وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته إلى جورجيا، اليوم الاثنين، إن واشنطن ستعمل على دعم جورجيا في المجال العسكري من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية.

وكتب أوستن على صفحته في "تويتر": "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة جورجيا على تقوية دفاعاتها وتعزيز التعاون في إطار التكامل الأوروأطلسي".

وفي وقت سابق صرح البنتاغون بأن وزير الدفاع سيبحث خلال زيارته إلى أوكرانيا وجورجيا آفاق عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المقرر أيضا أن يزور أوستن رومانيا أيضا، وسيناقش الوضع في البحر الأسود خلال جولته مع قادة الدول الثلاث.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "الدول الثلاث على حدود البحر الأسود، لذلك سوف يتحدث أوستن مع قادتها حول الأمن ... وسيسعى إلى تعزيز التعاون بين هذه الدول".

كذلك من المقرر أن يلتقي أوستن بالجنود الأمريكيين المتمركزين في هذه الدول.

المصدر: نوفوستي