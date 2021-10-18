المكسيك تسجل 60 وفاة ونحو ألفي إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 1993 إصابة و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و757056 إصابة، والوفيات إلى 284381.

وسبق أن قالت الوزارة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

المصدر: "رويترز"