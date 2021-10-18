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السلفادور.. الآلاف يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة (فيديو)

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السلفادور.. الآلاف يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة (فيديو)
Reuters BRV
مظاهرات ضد رئيس السلفادور
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تظاهر آلاف في السلفادور يوم الأحد لإبداء احتجاجهم ضد الرئيس نجيب بوكيلة بشأن عدد من القضايا، ابتداء من اعتماد "بتكوين" كعملة قانونية إلى إقالة قضاة المحكمة العليا.

وأشارت تقديرات لوسائل الإعلام المحلية إلى أن ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص تظاهروا في العاصمة سان سلفادور حاملين لافتات وإشارات ترفض "بتكوين"، التي أصبحت رسميا عملة قانونية في السلفادور في سبتمبر.

كما ردد المتظاهرون شعارات رافضة لعزل قضاة المحكمة العليا واحتمال أن يسعى بوكيلة للفوز بثاني فترة على التوالي.

وردد الناس في الشوارع شعارات من بينها "ماذا تريد السلفادور؟ تخلصوا من الديكتاتور!" بالقرب من الميدان الرئيسي بالعاصمة، فيما أضرم محتجون آخرون النار في دمية تشبه الرئيس البالغ من العمر 40 عاما.

وأعلن بوكيلة نفسه "ديكتاتور" السلفادور على حسابه على "تويتر" الشهر الماضي في دعابة على ما يبدو.

المصدر: "رويترز"

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