مصرع 5 أشخاص بعملية قتل جماعي شمال غرب كولومبيا

أعن حاكم مقاطعة أنتيوكيا شمال غرب كولومبيا، هانيبال هافيريا كوريا، عن مصرع 5 أشخاص بينهم 3 مواطنين فنزويليين و2 كولومبيين في بلدية بيتانيا بالمنطقة بعملية قتل جماعي.

وقال كوريا، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" مساء الأحد: "حصلت في بيتانيا خلال الساعات الأخيرة عملية قتل جماعي لقي فيها 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وهم 3 فنزويليين و2 كولومبيين".

وذكر كوريا أنه تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن برئاسة وزير الأمن في أنتيوكيا، خورخي كاستانيو.

وتسجل في كولومبيا كل سنة عشرات جرائم القتل الجماعي المتعلقة بأنشطة حركة متمردين وعصابات المخدرات، وتدخل أنتيوكيا ضمن قائمة المقاطعات التي تشهد أكبر أعداد من العمليات من هذا النوع.

المصدر: "،وفوستي" + وكالات