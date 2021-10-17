أسرة النائب البريطاني المقتول ديفيد إميس تدعو إلى التسامح

دعت أسرة النائب البريطاني ديفيد أميس، الذي طعن حتى الموت خلال اجتماعه مع ناخبين من دائرته، البريطانيين إلى التسامح بغض النظر عن المعتقدات العرقية أو الدينية أو السياسية.

وقالت الأسرة في بيان صدر من خلال شرطة لندن: "أيا كانت معتقدات المرء العرقية أو الدينية أو السياسية .. تسامحوا وحاولوا أن تتفهموا".

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يذكر أن النائب إميس عن حزب المحافظين الحاكم، فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها إثر تعرضه لعملية طعن بسكين داخل كنيسة، يوم الجمعة الماضي.

المصدر: "رويترز" + RT