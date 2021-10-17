حركة "طالبان" تبحث مع كازاخستان المساعدات وسبل تعزيز التعاون بين البلدين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rizr
قالت وزارة الخارجية في كازاخستان إن وفدا برئاسة المبعوث الرئاسي الكازاخي الخاص للتعاون الدولي يبحث مع قادة طالبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وغيرها من القضايا.
وبحسب بيان الوزارة، وصل وفد كازاخستاني برئاسة المبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الدولي، يرزان كازيخان، إلى كابل في زيارة عمل.. "وستجري خلال الزيارة مناقشة قضايا تقديم كازاخستان للمساعدات الإنسانية لسكان أفغانستان، فضلا عن استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".
المصدر: إنترفاكس، سبوتنيك كازاخستان
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.