حركة "طالبان" تبحث مع كازاخستان المساعدات وسبل تعزيز التعاون بين البلدين

قالت وزارة الخارجية في كازاخستان إن وفدا برئاسة المبعوث الرئاسي الكازاخي الخاص للتعاون الدولي يبحث مع قادة طالبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وغيرها من القضايا.

وبحسب بيان الوزارة، وصل وفد كازاخستاني برئاسة المبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الدولي، يرزان كازيخان، إلى كابل في زيارة عمل.. "وستجري خلال الزيارة مناقشة قضايا تقديم كازاخستان للمساعدات الإنسانية لسكان أفغانستان، فضلا عن استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

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المصدر: إنترفاكس، سبوتنيك كازاخستان