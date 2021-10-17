السفير كيلين: على لندن أن تتخلى عن تصريحاتها العدوانية لتحسين العلاقات مع موسكو

يرى السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، أن تحسين العلاقات الروسية البريطانية لا يمكن إلا في حالة تخلي لندن عن تصريحاتها وخطواتها العدوانية تجاه روسيا.

وقال كيلين في حديثه نشرته قناة BBC في برنامجها "شو إيندريو مارا"، اليوم الأحد: "إن العلاقات بين البلدين تستمر منذ عدة قرون. كانت هناك مراحل مختلفة فيها، بما فيها الإيجابية والسلبية. ونهتم بتحسين العلاقات الروسية البريطانية. لكن تصريحات وزراء بريطانيين مفادها أن روسيا تعد عدوا ويجب ردعها، لا تساعد في ذلك".

وأكد السفير في الوقت ذاته استعداد الجانبين للتعاون لحل عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك في مجال مكافحة تغير المناخ، وأضاف: "إنها مشكلة عالمية، ولذلك يجب توحيد جهودنا لمواجهة هذا الخطر".

وتابع الدبلوماسي الروسي أن وصول الوفد الروسي الكبير (أكثر من 200 شخص) للمشاركة في المؤتمر الـ26 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي سيعقد في نهاية أكتوبر الجاري أو بداية نوفمبر القادم بمدينة غلاسكو الاسكتلندية (ببريطانيا) يعد دليلا جيدا على موقف موسكو الجدي من قضية الاحتباس الحراري.

وأفاد كيلين أيضا بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن احتمال قدومه إلى غلاسكو، مشيرا إلى أنه سيشارك في عمل هذا المؤتمر الدولي ممثلون عن روسيا رفيعو المستوى.

المصدر: نوفوستي