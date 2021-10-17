أردوغان: بلادنا شريك استراتيجي للدول الإفريقية وأجريت 38 زيارة إلى 28 دولة إفريقية حتى اليوم

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العلاقات التي تربط بلاده بالدول الإفريقية بأنها استراتيجية.

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وأشار أردوغان خلال مؤتمر صحفي باسطنبول، قبيل قيامه بجولة إفريقية تشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا، خلال الفترة بين 17 و20 أكتوبر، أشار إلى أنه أدى 38 زيارة إلى 28 دولة إفريقية حتى اليوم كرئيس للوزراء ورئيس للجمهورية.

وعن زيارته لتوغو وأنغولا أكد الرئيس التركي أنها تتمتع بأهمية خاصة كونها الأولى رسميا على مستوى رئاسة الجمهورية.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تواصل تعزيز التقارب مع القارة الإفريقية في كافة المجالات.

وقال:" لا ننظر أبدا إلى علاقات التعاون مع الدول الإفريقية على أنها قصيرة الأمد وفي خدمة مصالحنا".

المصدر: الأناضول