تقارير صحفية ألبانية تتحدث عن "اللغز الرئيسي" وراء وفاة السياح الروس في الفندق

بعد العثور على جثث 4 سياح يحملون الجنسية الروسية في حمام ساونا فندق بألبانيا، كشفت تقارير صحفية ألبانية اليوم عن السبب الذي قد يكون وراء وفاتهم.

وكشف تقرير صحفي أن السياح الروس قضوا يومهم خارج الفندق، وفي المساء، عندما عادوا إلى الفندق، لم يتناولوا وجبة العشاء.

ويرجح التقرير الصحفي أن ما تناوله الضحايا من أكل خلال اليوم خارج الفندق قد يخفي اللغز وراء وفاتهم، خاصة وأنهم لم يتناولوا الأكل في الفندق.

ووصل السياح إلى ألبانيا يوم 10 أكتوبر الجاري، وتم العثور عليهم متوفين داخل حمام الساونا مساء الجمعة الماضي.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الألبانية فإن الضحايا هم من عائلة واحدة، رجلان وامرأتان.

هذا وقد فتح القسم القنصلي في السفارة الروسية في ألبانيا تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث.

المصدر: نوفوستي