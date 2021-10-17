من أجل التحصين ضد كورونا.. الإسرائيليون ملزمون بإجراء جديد اعتبارا من اليوم

وفقا للأنظمة الجديدة في إسرائيل من أجل التحصين ضد كورونا سيتعين على أصحاب المحلات والشركات إجراء جديد يمكنهم من دخولها، وهو متعلق بالبطاقة الخضراء التي أصدرتها الحكومة مؤخرا

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وبحسب الأنظمة الجديدة في إسرائيل، سيكون لزاما على أصحاب المحلات والشركات مسح بطاقة الشارة الخضراء لحامليها لدى دخولهم، ولن يتمكن الإسرائيليون من الاكتفاء بمجرد عرض الشارة فقط، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء استخدام الشارة الخضراء القديمة.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة، "إن التوجيهات الجديدة ستدفع باتجاه زيادة الطلب على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد أن أظهرت المعطيات في الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا في عدد المقبلين على التلقيح بهذه الجرعة المنشطة.

وتخدم الشارة الخضراء الجديدة، الحاصلين على الجرعة الثالثة من اللقاح، أو أولئك الذين حصلوا على اللقاح الثاني ولم يمر نصف عام على تاريخ التطعيم، ويشار إلى أنه لا يحق للمتعافين الحصول عليها إلا بعد مرور ستة أشهر على تعافيهم من الفيروس. وبخلاف الشارة الخضراء السابقة، فإن الشارة الجديدة ستكون صالحة، لمدة نصف عام فقط.

المصدر: i24news