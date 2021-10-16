وسائل إعلام: صور من أقمار صناعية تكشف عن إلحاق ترامب أضرارا بالبيئة في إسكتلندا

أفاد تقرير لموقع Business Insider بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألحق أضرارا بالبيئة في شمال شرقي إسكتلندا من خلال مشروعه لبناء حقل للعبة الغولف هناك.

ونشر الموقع صورا التقطتها شركة "ماكسار" الأمريكية بواسطة أقمار صناعية، تبين تدمير الكثبان الرملية على ساحل البحر في مقاطعة أبردينشاير الإسكتلندية.

Satellite photos show how Trump wrecked a sensitive sand dune system in Scotland to build a luxury golf course: Trump built a luxury golf resort in Aberdeenshire, Scotland, in 2012. The sand dune system on which the course is now almost completely… https://t.co/U84Z4UbRPrpic.twitter.com/aHCMpOhqsL — you-betterknow (@BetterknowYou) October 15, 2021

وكان ترامب قد اشترى قطعة من الأراضي في إسكتلندا في عام 2006 بهدف بناء "أفضل حقل للغولف في العالم"، وحصل على موافقة حكومة إسكتلندا على المشروع في 2008 على الرغم من انتقادات من المنظمات المدافعة عن البيئة.

وكان ترامب يزعم أن الكثبان الرملية ستبقى كما وستكون حتى أفضل بعد تنفيذ المشروع، لكن الصور التي تم التقاطها في أبريل 2021 تبين تدميرها إلى حد كبير.

ويتحدث نشطاء البيئة عن أضرار جسيمة بـ"النظام البيئي الحساس" الذي كانت الكثبان الرملية جزءا مهما منه.

المصدر: Business Insider