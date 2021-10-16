الولايات المتحدة تدعو إيران إلى الإفراج عن الصحفية سبيده جوليان

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، السلطات الإيرانية على الإفراج عن الصحفية سبيده جوليان.

وقالت الخارجية في بيان لها على "تويتر": "نحث السلطات الإيرانية على الإفراج عن الصحفية سبيده جوليان، المحتجزة بسبب كتابتها التي تكشف بالتفصيل إساءة معاملتها في سجن إيراني".

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها على "دعم الولايات المتحدة حرية التعبير في جميع أنحاء العالم".

RT @StateDRL: تدعم الولايات المتحدة حرية التعبير في جميع أنحاء العالم. نحث السلطات الإيرانية على الإفراج عن الصحفية سبيده جوليان، المحتجزة بسبب كتابتها التي تكشف بالتفصيل إساءة معاملتها في سجن إيراني. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) October 16, 2021

واعتقلت الصحفية والناشطة سبيدة جوليان يوم الجمعة، وقالت الصحفية الأمريكية مسيح علي نجاد، خلال مقال لها بصحيفة "واشنطن بوست"، إن السبب في الاعتقال كان كتابة سبيده جوليان عن أوضاع عنبر السيدات بسجن بوشهر.

وحسب نجاد، وصفت جوليان في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، عنبر السيدات في سجن بوشهر بـ"الجحيم المنسي"، ولاقت انتشارا وأثارت ردود أفعال من عدة إيرانيين ونشطاء بالمجتمع المدني.

المصدر: وكالات