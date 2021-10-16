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مصرع 10 أشخاص وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات في الهند

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مصرع 10 أشخاص وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات في الهند
Reuters SIVARAM V
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب غربي الهند.

وشهدت ولاية كيرالا في جنوب غربي الهند هطولا لأمطار غزيرة في العديد من مناطق الولاية، مما أسفر عن الفيضانات.

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وتوجهت حكومة الولاية إلى الجيش والقوات الجوية والبحرية بطلب المساعدة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات لسكان المناطق المنكوبة.

وخلال يوم السبت بلغ مستوى مياه الأمطار في منطقة كوتايام بولاية كيرالا 30 سم، مما أسفر عن انهيارات ترابية. وتم إجلاء ما لا يقل عن 5 آلاف عائلة.

المصدر: "نوفوستي"

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