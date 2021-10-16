تقرير: أول ناقلة إيرانية تستعد لمغادرة فنزويلا محملة بالخام الثقيل

أفادت وسائل إعلام بأن ناقلة إيرانية تستعد اليوم السبت لمغادرة المياه الفنزويلية محملة بمليوني برميل من النفط الخام الثقيل قدمته شركة النفط الوطنية في هذا البلد.

وأكدت وكالة "رويترز"، نقلا عن وثائق وخدمات خاصة بتتبع الملاحة البحرية، أن الناقلة "دينو 1" التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية أنهت في ساعات متأخرة من يوم أمس تحميل النفط في مرفأ خوسيه المدار من قبل شركة النفط الفنزويلية "بتروليوس دي فنزويلا".

وأوضحت الوكالة أن هذه الشحنة تأتي ضمن إطار صفقة مبرمة بين شركتي النفط الوطنيتين الإيرانية والفنزويلية، وهي تقضي باستبدال المكثفات الإيرانية بخام ميري الفنزويلي.

ومن المتوقع أن تصل شحنة مكثفات إيرانية ثانية من نفس الحجم إلى فنزويلا في غضون الأسابيع القادمة في إطار نظام المقايضة الذي سيكون ساري المفعول لمدة ستة أشهر في مرحلته الأولى.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت لـ"رويترز" الشهر الماضي أن تجارة النفط الثنائية قد تمثل انتهاكا للعقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران وكراكاس.

المصدر: "رويترز"