رئيس الأركان الإيرانية: باكستان وإيران اتفقتا على إجراء مناورة بحرية مشتركة

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إنه اتفق مع نظرائه في باكستان على إجراء مناورة بحرية مشتركة في المستقبل.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "إرنا" إثر ختام زيارته الرسمية الثانية لباكستان مساء الجمعة أن "لباكستان مكانة خاصة في العالم الإسلامي ولحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة"، لافتا إلى أن الطرفين "اتفقا في الاجتماع الأخير والاجتماعات السابقة على ضرورة توفير أمن أفضل للحدود المشتركة".

وتابع: "خلال الاجتماع مع رئيس وزراء باكستان عمران خان بحضور وزيري الدفاع والخارجية الإيرانيين، تبادلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية ومنها الأوضاع في أفغانستان".

وأضاف أن الأوضاع في أفغانستان تأثرت بالانسحاب غير المسؤول للأمريكيين من البلد، ما من شأنه أن يؤدي إلى فراغ في السلطة.

المصدر: "إرنا"