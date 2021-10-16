رئيسة تايوان تعزي ذوي ضحايا الحريق الأخير الذي اندلع بأحد المباني في جنوب البلاد

قدمت رئيسة تايوان، اليوم السبت، أثناء زيارتها مشرحة تعازيها لأسر عشرات الأشخاص الذين قتلوا، جراء حريق هائل اندلع بأحد المباني مكون من 13 طابقا بجنوب غرب تايوان، قبل يومين.

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وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، إنها جاءت إلى مدينة كاوشيونغ "بشكل أساسي لزيارة الجرحى وتقديم التعازي لأسر المتوفين".

وأضافت: "أسفر حادث الحريق الذي وقع في مبنى تشينغ تشونغ تشينغ عن العديد من الإصابات والوفيات، الجميع يشعر بحزن عميق".

وشكرت تساي، رجال الإنقاذ وقوة الشرطة والعاملين في المجال الطبي على عملهم، مشيرة إلى أن الحكومة المركزية ستعمل عن كثب مع مسؤولي المقاطعة والمدينة لتنظيف المباني القديمة والمهجورة، ومنع وقوع حوادث مماثلة.

وزارت الرئيسة المستشفيات التي يتلقى العشرات من المصابين في الحريق العلاج فيها.

وبعد اندلاعه في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، أسفر الحريق في مدينة كاوشيونغ الجنوبية عن مقتل 46 شخصا على الأقل، وفقا للسلطات، واجتاحت النيران النصف السفلي من مبنى مكون من 13 طابقا كان يأوي العديد من السكان الفقراء أو المسنين أو المعاقين.

المصدر: "أسوشيتد برس"