مراهق يحمل بندقية مصنوعة من قطع الليغو يسبب ضجة في مدينة ألمانية

أفاد المكتب الصحفي لمنطقة بافاريا الألمانية بأن مراهقا يحمل بندقية مصنوعة من قطع الليغو سبب ضجة بمدينة لينداو، وقامت الشرطة بتوجيه وحداتها نحو المطعم الذي كان الشاب يسيربالقرب منه.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة بمدينة لينداو الواقعة في جزيرة لينداو على بحيرة بودنسي.

وأضاف: "كان ضيوف مطعم "زيونفتسي" مدهشين للغاية عندما رأوا مراهقا يرتدي ملابس مموهة ويحمل بندقية في يده وهو يمشي ذهابا وإيابا في شارع ماكسيميليان. ولم يكن من الواضح أن الحديث لم يكن يدور عن شخص يحمل بندقية حقيقية، ولذا تم حشد عدة فرق من دوريات الشرطة من لينداو والمناطق الأخرى، بما فيها الشرطة الفدرالية. واتضح فيما بعد أن الحديث يدور عن سلاح لعبة".

من جانبها دققت وسائل إعلام محلية أن الحديث يدور عن البندقية المجمعة من قطع الليغو، دون توضيح ما الذي دفع الشاب للتنزه في مكان عام في مثل هذا الشكل الغريب، غير أن الشرطة تقول إنها ستقوم بتغريم الشاب وفق القوانين السارية.

المصدر: نوفوستي