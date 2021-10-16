 
مباشر

في ذكرى اغتيال باتي.. رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد تمسك فرنسا بالدفاع عن الحريات

أخبار العالم

في ذكرى اغتيال باتي.. رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد تمسك فرنسا بالدفاع عن الحريات
YouTube / Gouvernement
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يلقي كلمة بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لاغتيال المعلم صامويل باتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rirb

بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال المعلم صامويل باتي في اعتداء إرهابي، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم السبت، تمسك بلاده بالدفاع عن الحريات ومحاربة التطرف. 

إقرأ المزيد
تكريم أستاذ التاريخ الفرنسي صامويل باتي بعد عام على مقتله
تكريم أستاذ التاريخ الفرنسي صامويل باتي بعد عام على مقتله "ذبحا"

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت رئيس الحكومة، إلى جانب وزير التربية والتعليم جان ميشال بلانكير، من مقر وزارة التربية.

ومن المقرر في وقت لاحق اليوم أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عائلة المعلم باتي في قصر الإليزيه. وتكريما لباتي الذي وصفه ماكرون بـ"البطل الهادئ" للجمهورية الفرنسية ستسمى ساحة باريسية باسمه، إلى جانب تدشين نصب تذكاري على شكل كتاب، في مدينة كونفلان سانت أونورين، حيث كان يدرس التاريخ والجغرافيا في أحدى المدارس هناك. 

وقطع رأس صامويل باتي (47 عاما) على خلفية عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في الصف. وجرى الاعتداء عليه في 16 أكتوبر 2020 خلال مغادرته المدرسة، على يد اللاجئ عبد الله أنزوروف (18 عاما) المنحدر من أصول روسية شيشانية، والذي قتلته الشرطة لاحقا.

وتم توجيه التهم إلى 15 شخصا في هذه القضية، التي هزت فرنسا، خاصة بعدما  ضربتها موجة هجمات إرهابية منذ أكثر من عشر سنوات، وأحيت نقاشات محتدمة حول حرية التعبير والدين والعلمانية والحق في التجديف.

ويوم أمس الجمعة، عشية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال المعلم باتي، أحيت المدارس الفرنسية هذه الذكرى في شكل دقيقة صمت، وإقامة نقاشات داخل الصفوف، وعرض أفلام وثائقية عن العلمانية.

المصدر: فرانس 24

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا