جونسون وزعماء سياسيون يؤبنون النائب البريطاني في الكنيسة التي قتل فيها

اجتمع قادة من مختلف الأطياف السياسية البريطانية، اليوم السبت، لتأبين نائب بريطاني قتل يوم أمس الجمعة طعنا داخل كنيسة، فيما وصفته الشرطة بأنه حادث إرهابي.

ووصل رئيس الوزراء بوريس جونسون، وزعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، ورئيس مجلس العموم، ليندساي هويل، إلى الكنيسة التي تعرض فيها النائب في مجلس العموم البريطاني، ديفيد أميس، للطعن عدة مرات أثناء لقائه مع ناخبين. وتحتجز السلطات رجلا يبلغ من العمر 25 عاما على خلفية الهجوم.

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وتقدم السياسيون إلى واجهة "كنيسة بلفيرس الميثودية" كل على حدة لتأبين النائب المحافظ، الذي كان عضوا في البرلمان البريطاني منذ العام 1983. وبعد وضع الزهور حول تابوت الفقيد، عاد السياسيون إلى سياراتهم وسط إجراءات أمنية مشددة. ولم يتوقفوا للتحدث إلى المراسلين.

وفي بيان صدر في وقت مبكر السبت، وصفت شرطة العاصمة الهجوم بالإرهابي، وقالت إن التحقيقات الأولية "كشفت عن احتمال وجود دافع مرتبط بالتطرف الإسلامي".

وتعرض النائب عن حزب المحافظين الحاكم ديفيد أميس (69 عاما) للهجوم في منتصف نهار الجمعة في كنيسة ميثودية في بلدة ليه أون سي، التي تبعد حوالي 62 كيلومترا شرقي لندن. وحاول مسعفون إنقاذه دون جدوى. واعتقلت الشرطة المشتبه به وضبطت سكينا.

ولم تحدد السلطات هوية الرجل الذي احتجز للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده، ولم تبحث عن أي شخص آخر على صلة بعملية القتل، رغم استمرار التحقيقات.

وفي إطار التحقيق، تجري عمليات تفتيش في موقعين بمنطقة لندن. وفي وقت مبكر من السبت، أعلن دين هايدون، نائب مفوض دائرة شرطة لندن والمنسق الوطني لمكافحة الإرهاب، رسميا أن الحادث عمل إرهابي.

وفي هذا الصدد، قالت شرطة العاصمة، إن "التحقيق المبكر كشف عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول أساس هذا التقييم.

وجاءت عملية القتل هذه بعد خمس سنوات من مقتل النائبة، جو كوكس، على يد متطرف يميني في دائرتها الانتخابية الصغيرة، وجدد مقتل أميس القلق بشأن المخاطر التي يواجهها السياسيون أثناء قيامهم بعملهم لتمثيل الناخبين.

لا يُمنح البرلمانيون البريطانيون عمومًا حماية من الشرطة عندما يجتمعون مع ناخبيهم.

وأعلنت النائبة العمالية المخضرمة، هارييت هارمان، أنها تعتزم الكتابة إلى رئيس الوزراء لتطلب منه دعم ما يعرف باسم مؤتمر رئيس البرلمان لمراجعة سلامة البرلمانيين.

قالت هارمان لراديو بي بي سي: "أعتقد أنه بينما نشعر بالقلق إزاء هذه الخسارة المروعة، لا يمكننا فقط التأكيد على أنه لا ينبغي تغيير أي شيء. لا أعتقد أن أي شخص يريد الذهاب إلى موقف حيث تقوم الشرطة بفحص الأفراد الذين يأتون لرؤيتنا، لكنني متأكد من أن هناك طريقة أكثر أمانا للقيام بأعمالنا".

المصدر: أسوشيتد برس