 
مباشر

العثور على جثث لسياح روس داخل "ساونا" بفندق في ألبانيا

أخبار العالم

العثور على جثث لسياح روس داخل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rip2

عثرت السلطات الألبانية على 4 مواطنين يحملون الجنسية الروسية متوفين داخل "ساونا" بفندق، وقالت إن سبب الوفاة هو الاختناق.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز الألبانية" نقلا عن الشرطة أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا مساء أمس الجمعة حول العثور على جثث أربعة سياح روس، وجميعهم مختنقون.

وبحسب الأجهزة الأمنية فإن الضحايا هم رجلان وامرأتان.

المصدر: ديلي نيوز الألبانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا