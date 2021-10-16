العثور على جثث لسياح روس داخل "ساونا" بفندق في ألبانيا

عثرت السلطات الألبانية على 4 مواطنين يحملون الجنسية الروسية متوفين داخل "ساونا" بفندق، وقالت إن سبب الوفاة هو الاختناق.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز الألبانية" نقلا عن الشرطة أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا مساء أمس الجمعة حول العثور على جثث أربعة سياح روس، وجميعهم مختنقون.

وبحسب الأجهزة الأمنية فإن الضحايا هم رجلان وامرأتان.

المصدر: ديلي نيوز الألبانية